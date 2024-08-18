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Наслідки влучання по нафтобазі у рф
Дрони вдарили по нафтобазі у Ростовській області — спалахнула пожежа (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198407-drony-vdaryly-po-naftobazi-u-rostovskiy-oblasti-spalahnula-pojeja-foto-video.htmlРакурс
У Ростовській області рф в ніч на сьогодні, 18 серпня, внаслідок атаки дронів загорілася нафтобаза.
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Відповідні відео з’явилися у соцмережах.
Губернатор регіону Василь Голубєв традиційно для російських чиновників заявив про нібито «відбиття» атаки та подальше «падіння уламків», яке спричинило пожежа на атакованому об'єкті.
Внаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива. До гасіння залучено підрозділи пожежників, — заявив він.
За словами Голубєва, згодом відбулася повторна атака, через що гасіння пожежі довелося призупиняти. Він додав, що вранці до Пролетарська прибув пожежний потяг, він задіяний у гасінні вогню.
У соцмережах повідомляють, що жителі міста чули 4−5 вибухів і потім побачили стовп диму та пожежу. Водночас у міноборони рф заявили, про знищення за ніч п’яти безпілотників над Білгородською, Курською та Ростовською областями.