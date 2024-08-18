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Ракурс
Наслідки влучання по нафтобазі у рф

Дрони вдарили по нафтобазі у Ростовській області — спалахнула пожежа (ФОТО, ВІДЕО)

18 сер 2024, 09:35
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У Ростовській області рф в ніч на сьогодні, 18 серпня, внаслідок атаки дронів загорілася нафтобаза.


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Відповідні відео з’явилися у соцмережах.

Губернатор регіону Василь Голубєв традиційно для російських чиновників заявив про нібито «відбиття» атаки та подальше «падіння уламків», яке спричинило пожежа на атакованому об'єкті.

Внаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива. До гасіння залучено підрозділи пожежників, — заявив він.

За словами Голубєва, згодом відбулася повторна атака, через що гасіння пожежі довелося призупиняти. Він додав, що вранці до Пролетарська прибув пожежний потяг, він задіяний у гасінні вогню.

У соцмережах повідомляють, що жителі міста чули 4−5 вибухів і потім побачили стовп диму та пожежу. Водночас у міноборони рф заявили, про знищення за ніч п’яти безпілотників над Білгородською, Курською та Ростовською областями.

Наслідки влучання по нафтобазі у рф

Джерело: Ракурс


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