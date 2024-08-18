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Российские захватчики потеряли уже более 599 тыс. человек, фото: ТАСС

Российская армия потеряла уже около 600 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)

18 авг 2024, 10:06
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 599 тис. 350 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 170 осіб. Про це сьогодні, 18 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 508 танків;
  • 16 тис. 480 бойових броньованих машин;
  • 17 тис. 56 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 161 одиницю РСЗВ;
  • 923 одиниці засобів ППО;
  • 367 літаків;
  • 328 гелікоптерів;
  • 13 тис. 752 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 432 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 22 тис. 992 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 846 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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