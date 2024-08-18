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Російські загарбники втратили вже понад 599 тис. осіб, фото: ТАСС
Російська армія втратила вже майже 600 тис. осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n198408-rosiyska-armiya-vtratyla-vje-mayje-600-tys-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 599 тис. 350 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 170 осіб. Про це сьогодні, 18 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 508 танків;
- 16 тис. 480 бойових броньованих машин;
- 17 тис. 56 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 161 одиницю РСЗВ;
- 923 одиниці засобів ППО;
- 367 літаків;
- 328 гелікоптерів;
- 13 тис. 752 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 432 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 22 тис. 992 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 846 одиниць спеціальної техніки.
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