Знищення російських позицій, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n198399-prykordonnyky-za-dopomogou-droniv-urazyly-nyzku-pozyciy-voroga-u-serebryanskomu-lisi-video.html

Ракурс

Захисники України з бригади «Помста» за допомогою дронів уразили низку позицій ворога у Серебрянському лісі на Луганщини.

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Відповідне відео сьогодні, 17 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.