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Знищення російських позицій, скріншот відео
Прикордонники за допомогою дронів уразили низку позицій ворога у Серебрянському лісі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198399-prykordonnyky-za-dopomogou-droniv-urazyly-nyzku-pozyciy-voroga-u-serebryanskomu-lisi-video.htmlРакурс
Захисники України з бригади «Помста» за допомогою дронів уразили низку позицій ворога у Серебрянському лісі на Луганщини.
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Відповідне відео сьогодні, 17 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Пошкоджено з десяток позицій ворога у Серебрянському лісі. Для ураження окупантів прикордонники «Помсти» використовують скиди. Також аеророзвідка коригує роботу артилерії по піхоті та укриттях. У результаті чотирьох загарбників поранено, — вказано в описі відео.