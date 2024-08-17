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Ракурс
Знищення російських позицій, скріншот відео

Прикордонники за допомогою дронів уразили низку позицій ворога у Серебрянському лісі (ВІДЕО)

17 сер 2024, 19:33
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Захисники України з бригади «Помста» за допомогою дронів уразили низку позицій ворога у Серебрянському лісі на Луганщини.


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Відповідне відео сьогодні, 17 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Пошкоджено з десяток позицій ворога у Серебрянському лісі. Для ураження окупантів прикордонники «Помсти» використовують скиди. Також аеророзвідка коригує роботу артилерії по піхоті та укриттях. У результаті чотирьох загарбників поранено, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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