Уничтожение российских позиций, скриншот видео

https://racurs.ua/n198399-pogranichniki-s-pomoschu-dronov-porazili-ryad-poziciy-vraga-v-serebryanskom-lesu-video.html

Ракурс

Захисники України з бригади «Помста» за допомогою дронів уразили низку позицій ворога у Серебрянському лісі на Луганщини.

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Відповідне відео сьогодні, 17 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.