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Ракурс
Уничтожение российских позиций, скриншот видео

Пограничники с помощью дронов поразили ряд позиций врага в Серебрянском лесу (ВИДЕО)

17 авг 2024, 19:33
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Захисники України з бригади «Помста» за допомогою дронів уразили низку позицій ворога у Серебрянському лісі на Луганщини.


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Відповідне відео сьогодні, 17 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Пошкоджено з десяток позицій ворога у Серебрянському лісі. Для ураження окупантів прикордонники «Помсти» використовують скиди. Також аеророзвідка коригує роботу артилерії по піхоті та укриттях. У результаті чотирьох загарбників поранено, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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