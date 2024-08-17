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Уничтожение российских позиций, скриншот видео
Пограничники с помощью дронов поразили ряд позиций врага в Серебрянском лесу (ВИДЕО)https://racurs.ua/n198399-pogranichniki-s-pomoschu-dronov-porazili-ryad-poziciy-vraga-v-serebryanskom-lesu-video.htmlРакурс
Захисники України з бригади «Помста» за допомогою дронів уразили низку позицій ворога у Серебрянському лісі на Луганщини.
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Відповідне відео сьогодні, 17 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Пошкоджено з десяток позицій ворога у Серебрянському лісі. Для ураження окупантів прикордонники «Помсти» використовують скиди. Також аеророзвідка коригує роботу артилерії по піхоті та укриттях. У результаті чотирьох загарбників поранено, — вказано в описі відео.
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