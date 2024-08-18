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Погода в Украине 18 сильно ухудшится. Фото:

Грозы и шквалы — погода в Украине сильно ухудшится

18 авг 2024, 16:48
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Погода в Україні у неділю, 18 серпня.


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У найближчі дві години з утриманням до кінця доби 18 серпня в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях очікуються грози, місцями шквали 15−20 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Погода в Україні 18 сильно погіршиться. Карта: Гідрометцентр

Погода в Україні 18 сильно погіршиться. Інфографіка: ДСНС

У Державній службі з надзвичайних ситуацій закликали у разі посилання вітру щільно закрити усі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

На вулиці треба триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев. Також не варто паркувати автотранспорт поруч із деревами.

Источник: Ракурс


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