Погода в Україні 18 сильно погіршиться. Фото:

https://racurs.ua/ua/n198422-grozy-ta-shkvaly-pogoda-v-ukrayini-sylno-pogirshytsya.html

Ракурс

Погода в Україні у неділю, 18 серпня.

.

У найближчі дві години з утриманням до кінця доби 18 серпня в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях очікуються грози, місцями шквали 15−20 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомив Укргідрометцентр.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій закликали у разі посилання вітру щільно закрити усі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

На вулиці треба триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев. Також не варто паркувати автотранспорт поруч із деревами.