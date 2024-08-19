Украинцев призывают эвакуироваться из прифронтового Покровска, фото: социальные сети

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З міста Покровська на Донеччині, до якого наближаються бойові дії, збільшилися темпи евакуації — щодня виїжджають 500−600 людей.

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Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Він прогнозує, що вже цього тижня у місті запровадять примусову евакуацію дітей.

В нас було 13 700 дітей до повномасштабної війни. Зараз в громаді залишається ще 4 788 дітей, тобто третина ще залишається, — зазначив він. — Я думаю, що ми дійдемо до того на цьому тижні, що в нас буде теж примусовий вивіз дітей.

За словами Добряка, приблизно 60% жителів виїжджають з Покровська самотужки, власним транспортом.

Вчора виїхало 490 людей. З них тільки 135 виїхали потягом. А решта виїхали своїм транспортом, з речами, з прицепом, — зазначив він. — Ми спокійно можемо як мінімум 1000 людей вивозити. На це є ресурс. Аби поїхали.

Зазначається, що, враховуючи терміни просування російської армії, у жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію, тож місцева влада закликає людей виїхати вже, поки це можливо ще зробити у спокійному режимі.

Наразі у Покровську працюють усі сервіси та служби. Але Добряк прогнозує, що вже невдовзі їхню роботу доведеться припиняти.

На сьогодні поки що в Покровську працює все, всі сервіси, повністю. Тобто, і вода, і електрика, і газ, і комунальний транспорт їздить. І магазин, ринки, банки, суд, ДМС, ЦНАП. Поки що працює все. Але ми розуміємо, що тиждень там буде згортатися потихеньку, — наголосив він.

Вчора, 18 серпня, віце-прем'єр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у своєму Telegram-каналі опублікувала заклик до громадян евакуюватися із Покровська, Мирнограда і Селидового Донецької області. Вона, зокрема, зазначила, що «перебування там цивільних також заважає працювати Силам оборони».

Джерело: «Радіо Свобода»