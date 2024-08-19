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Ракурс
Последствия российского обстрела Белополья, фото: ГСЧС

Рашисты обстреляли Белополье на Сумщине, погиб человек (ВИДЕО)

19 авг 2024, 13:30
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Російські загарбники вчора, 18 серпня, завдали авіаудару по місту Білопілля на Сумщині.


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Загинула людина, ще трьох, серед них дитина, було травмовано, повідомляє прес-служба ДСНС.

Також було пошкоджено та зруйновано будинки мирних жителів.

Рятувальники ДСНС розбирали будівельні конструкції та уламки, деблокували тіло загиблого чоловіка, — зазначають у відомстві.

Аварійно-пошукові роботи завершені.

У зведенні Оперативного командування «Північ» повідомляється, що в Білопіллі пролунали три вибухи, спричинені, ймовірно, ударами керованих авіабомб, та вибухи в наслідок обстрілу ймовірно ствольною артилерією калібру 152 мм.

Пошкоджено 13 приватних будинків, п’ять господарчих споруд, одна літня кухня, один автомобіль та один об'єкт критичної інфраструктури.

Наслідки російського обстрілу Білопілля, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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