Наслідки російського обстрілу Білопілля, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n198442-rashysty-obstrilyaly-bilopillya-na-sumschyni-zagynula-ludyna-video.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 18 серпня, завдали авіаудару по місту Білопілля на Сумщині.

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Загинула людина, ще трьох, серед них дитина, було травмовано, повідомляє прес-служба ДСНС.

Також було пошкоджено та зруйновано будинки мирних жителів.

Рятувальники ДСНС розбирали будівельні конструкції та уламки, деблокували тіло загиблого чоловіка, — зазначають у відомстві.

Аварійно-пошукові роботи завершені.

У зведенні Оперативного командування «Північ» повідомляється, що в Білопіллі пролунали три вибухи, спричинені, ймовірно, ударами керованих авіабомб, та вибухи в наслідок обстрілу ймовірно ствольною артилерією калібру 152 мм.

Пошкоджено 13 приватних будинків, п’ять господарчих споруд, одна літня кухня, один автомобіль та один об'єкт критичної інфраструктури.