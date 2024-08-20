Россияне обстреляли предприятие в Тернополе и энергообъект в Сумской области

Россияне обстреляли предприятие в Тернополе. Фото: «Общественное»

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Російська війська вдарили дронами по промисловому об'єкту в Тернополі.

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Було влучання в один з резервуарів, де зберігалися паливно-мастильні матеріали. На щастя, минулося без потерпілих. На ранок пожежу вдалося локалізували, але займання продовжують гасити. На місці працюють усі служби. Про це начальник Головного управління ДСНС України в Тернопільській області Віктор Маслей заявив під час брифінгу.

Міський голова Тернополя Сергій Надал поінформував, що станом на зараз перевищення шкідливих речовин у повітрі та воді не виявлено. Однак він закликав тернополян обмежити перебування на вулиці та закрити вікна у приміщеннях, доки триває гасіння пожежі.

А в Сумській області росіяни завдали ракетного удару по об'єктах енергетики Глухівської громади. Без світла залишилися 72 населені пункти. Ремонтні бригади вже відновили електропостачання частини об'єктів критичної інфраструктури та житлового сектору.

У Київській області під час нічної атаки були збиті всі повітряні цілі. Однак уламки пошкодили чотири приватні будинки та господарчу споруду в одному з населених пунктів. Пожежу вже ліквідували.

Нагадаємо, внаслідок прильотів Тернопіль окутав густий чорний дим, а в повітрі відчувається сильний запах гару. У Тернопільському районі проводять заміри повітря. Чиновники закликали обмежити перебування на вулиці.