Правительство утвердило программу национального кэшбека. Фото:

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Програма Національного кешбеку була затверджена Кабінетом міністрів України.

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Ця програма дозволить українцям отримувати до 3 тис. грн компенсації щомісяця за купівлю товарів українського виробництва. Приєднатися до програми можна буде через додаток «Дія», де також можна буде перевірити суму нарахованого кешбеку та витратити його на різні послуги. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 20 серпня повідомив у Telegram.

За його словами, за ці гроші можна буде оплатити комунальні послуги, підтримати армію, придбати військові облігації, оплатити транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно та медичні послуги.

Українські виробники та продавці також через портал «Дія» зможуть зареєструватися у цій програмі. Вони можуть подати весь перелік товарів. Повноцінний запуск послуги очікується у вересні цього року.

Федоров відзначив, що програма буде реалізована так само просто, як і «ковідна тисяча», без зайвих візитів до держустанов чи банків.

Водночас, як поінформував у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, програма національного кешбеку запрацює з 24 серпня й діятиме до 31 грудня 2025 року. На її фінансування з держбюджету виділили 3 млрд грн на цей рік та 6 млрд гру на 2025 рік.

Нагадаємо, у липні на порталі «Дія» з’явився сервіс, який дозволить усім українцям, чиє житло пошкоджено чи знищено внаслідок російської агресії, подати заяви до міжнародного Реєстру збитків. У Мінцифри заявляли, що це сформує фундамент для майбутніх репарацій, які держава-агресор має заплатити за всі руйнування.