У «Дії» можна подати заявку до міжнародного Реєстру збитків щодо пошкодженого чи зруйнованого майна

У «Дії» з’явилася можливість подати заявку до міжнародного Реєстру збитків, скріншот

https://racurs.ua/ua/n197653-u-diyi-mojna-podaty-zayavku-do-mijnarodnogo-reiestru-zbytkiv-schodo-poshkodjenogo.html

Ракурс

Усі українці, чиє житло пошкоджено чи знищено внаслідок російської агресії, можуть подати заяви до міжнародного Реєстру збитків.

.

Відповідний сервіс з’явився на порталі «Дія». Про це сьогодні, 25 липня, повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації України.

Це сформує фундамент для майбутніх репарацій, які держава-агресор має заплатити за всі руйнування, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що заявив можуть подати, зокрема, ті українці, у кого:

право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;

немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавались на програму єВідновлення;

оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Раніше для подання Заяви про відшкодування збитків необхідна була реєстрація житла в держреєстрі речових прав та наявність Акту комісійного обстеження в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Це ускладнювало процедуру, адже багато громадян не мали змоги зареєструвати права через втрату документів, або ще не встигли отримати акт обстеження від комісії, — наголошують у Мінцифри.

Тепер же кожен, у кого житло зазнало руйнувань, починаючи з 24 лютого 2022 року, та знаходиться на території України, включно з тимчасово окупованими територіями та півостровом Крим, може подати заяву на відшкодування.

Зазначається, що перед запуском сервісу пройшло закрите бета-тестування, до якого долучилися 500 учасників.