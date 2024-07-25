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Ракурс
У «Дії» з’явилася можливість подати заявку до міжнародного Реєстру збитків, скріншот

У «Дії» можна подати заявку до міжнародного Реєстру збитків щодо пошкодженого чи зруйнованого майна

25 лип 2024, 16:17
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Усі українці, чиє житло пошкоджено чи знищено внаслідок російської агресії, можуть подати заяви до міжнародного Реєстру збитків.


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Відповідний сервіс з’явився на порталі «Дія». Про це сьогодні, 25 липня, повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації України.

Це сформує фундамент для майбутніх репарацій, які держава-агресор має заплатити за всі руйнування, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що заявив можуть подати, зокрема, ті українці, у кого:

  • право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;
  • немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавались на програму єВідновлення;
  • оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Раніше для подання Заяви про відшкодування збитків необхідна була реєстрація житла в держреєстрі речових прав та наявність Акту комісійного обстеження в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Це ускладнювало процедуру, адже багато громадян не мали змоги зареєструвати права через втрату документів, або ще не встигли отримати акт обстеження від комісії, — наголошують у Мінцифри.

Тепер же кожен, у кого житло зазнало руйнувань, починаючи з 24 лютого 2022 року, та знаходиться на території України, включно з тимчасово окупованими територіями та півостровом Крим, може подати заяву на відшкодування.

Зазначається, що перед запуском сервісу пройшло закрите бета-тестування, до якого долучилися 500 учасників.

Важливо, щоб кожен українець, хто зазнав збитків, подав заяву про їх відшкодування. Так ми покажемо усьому світові реальну картину збитків й звірств від вчинків окупанта, — наголошують у відомстві.

Джерело: Ракурс


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