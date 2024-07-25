У «Дії» можна подати заявку до міжнародного Реєстру збитків щодо пошкодженого чи зруйнованого майна

У «Дії» можна подати заявку до міжнародного Реєстру збитків щодо пошкодженого чи зруйнованого майнаhttps://racurs.ua/ua/n197653-u-diyi-mojna-podaty-zayavku-do-mijnarodnogo-reiestru-zbytkiv-schodo-poshkodjenogo.htmlРакурс
Усі українці, чиє житло пошкоджено чи знищено внаслідок російської агресії, можуть подати заяви до міжнародного Реєстру збитків.
Відповідний сервіс з’явився на порталі «Дія». Про це сьогодні, 25 липня, повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації України.
Це сформує фундамент для майбутніх репарацій, які держава-агресор має заплатити за всі руйнування, — наголошують у відомстві.
Зазначається, що заявив можуть подати, зокрема, ті українці, у кого:
- право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;
- немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавались на програму єВідновлення;
- оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.
Раніше для подання Заяви про відшкодування збитків необхідна була реєстрація житла в держреєстрі речових прав та наявність Акту комісійного обстеження в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Це ускладнювало процедуру, адже багато громадян не мали змоги зареєструвати права через втрату документів, або ще не встигли отримати акт обстеження від комісії, — наголошують у Мінцифри.
Тепер же кожен, у кого житло зазнало руйнувань, починаючи з 24 лютого 2022 року, та знаходиться на території України, включно з тимчасово окупованими територіями та півостровом Крим, може подати заяву на відшкодування.
Зазначається, що перед запуском сервісу пройшло закрите бета-тестування, до якого долучилися 500 учасників.
Важливо, щоб кожен українець, хто зазнав збитків, подав заяву про їх відшкодування. Так ми покажемо усьому світові реальну картину збитків й звірств від вчинків окупанта, — наголошують у відомстві.