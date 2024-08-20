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Ракурс
Рада предварительно проголосовала за лишение госнаград за популяризацию или пропаганду россии

Рада предварительно проголосовала за лишение госнаград за популяризацию или пропаганду россии

20 авг 2024, 13:53
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Верховна Рада 20 серпня проголосувала у першому читанні за законопроєкт щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду росії.


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«За» проголосував 341 нардеп.

Для цього передбачається нове додаткове покарання в КК — позбавлення держнагород, і визначаються злочини, за які це може мати місце.

Народні депутати підтримали у першому читанні ініційований президентом України Володимиром Зеленським законопроєкт № 11410, який передбачає позбавлення державних нагород колаборантів та зрадників України.

У законопроєкті про позбавлення колаборантів державних нагород прописана чітка та зрозуміла процедура. Потрібно встановити склад злочину, на підставі цього буде відповідне судове рішення й особу позбавляють нагород, — пояснив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

В КПК визначається, що суд під час вироку має визначити чи є підстави позбавляти особу держнагород. Вводиться також санкція у вигляді позбавлення держнагод за рішенням РНБО, — сказав нардеп Ярослав Железняк.

Дотепер в чинному законодавстві не було передбачене позбавлення почесних звань та нагород. Через це почесні звання досі мають такі персони, як Таїсія Повалій та Філіп Кіркоров.

Источник: Ракурс


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