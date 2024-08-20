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Рада попередньо проголосувала за позбавлення держнагород за популяризацію або пропаганду росії
Рада попередньо проголосувала за позбавлення держнагород за популяризацію або пропаганду росіїhttps://racurs.ua/ua/n198477-rada-poperedno-progolosuvala-za-pozbavlennya-derjnagorod-za-populyaryzaciu-abo-propagandu-rosiyi.htmlРакурс
Верховна Рада 20 серпня проголосувала у першому читанні за законопроєкт щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду росії.
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«За» проголосував 341 нардеп.
Для цього передбачається нове додаткове покарання в КК — позбавлення держнагород, і визначаються злочини, за які це може мати місце.
Народні депутати підтримали у першому читанні ініційований президентом України Володимиром Зеленським законопроєкт № 11410, який передбачає позбавлення державних нагород колаборантів та зрадників України.
У законопроєкті про позбавлення колаборантів державних нагород прописана чітка та зрозуміла процедура. Потрібно встановити склад злочину, на підставі цього буде відповідне судове рішення й особу позбавляють нагород, — пояснив спікер парламенту Руслан Стефанчук.
В КПК визначається, що суд під час вироку має визначити чи є підстави позбавляти особу держнагород. Вводиться також санкція у вигляді позбавлення держнагод за рішенням РНБО, — сказав нардеп Ярослав Железняк.
Дотепер в чинному законодавстві не було передбачене позбавлення почесних звань та нагород. Через це почесні звання досі мають такі персони, як Таїсія Повалій та Філіп Кіркоров.