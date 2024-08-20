Кабмин выделил 24 млрд грн на закупку БпЛА для Сил обороны

Кабмин выделил 24 млрд грн на закупку БпЛА. Фото: Генштаб

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Кабінет міністрів України схвалив законопроект, що утверджує існування Сил безпілотних систем як окремого роду військ у ЗСУ.

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Також уряд виділив 24 млн грн на закупівлю дронів. Україна здійснила справжній прорив у виробництві та застосуванні безпілотників. Вже укладено контракти на 1 млн дронів, ці БпЛА виготовлять 500 українських компаній. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

За словами прем'єра, держава у війні з росією робить ставку на інновації, асиметричні відповіді та підходи.

За ініціативи президента в структурі ЗСУ створений окремий рід військ — Сили безпілотних систем. Україна — перша держава у світі, яка завершує їх комплектування. Уряд виконує доручення Верховного головнокомандувача і схвалює законопроект, що законодавчо утверджує існування Сил безпілотних систем, — зазначив очільник Кабміну на засіданні уряду.

Тим часом у Міноборони поінформували, що з початку 2024 року «Агенція оборонних закупівель» МОУ закупила дронів на 30 млрд грн. Загалом було законтрактовано понад 350 тис. дронів. Це як найбільш затребувані військовими FPV та «мавіки», так і дороговартісні розвідувальні та ударні БпЛА літакового типу, що можуть працювати глибоко в тилу ворога.

Нагадаємо, 26 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ № 382/2024, яким затвердив рішення РНБО від 25 червня 2024 року «Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил».

Командувачем цього роду військ призначили полковника Вадима Сухаревського, який до того обіймав посаду заступника головнокомандувача ЗСУ.