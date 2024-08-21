Власти Покровска объяснили заявление о «двух неделях на эвакуацию»

У Покровській МВА пояснили заяву про «два тижні на евакуацію».

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Зараз у нас майже 59 тисяч мешканців в усій громаді — два міста та 39 сіл та селищ. Ми мали на увазі те, що є певні категорії людей — родини з дітьми, вимушені переселенці, люди похилого віку. І ці категорії в нас є сили і засоби вивезти планово… Ми закликали і закликаємо наших мешканців, щоб це відбувалось в нормальний спосіб — без скупчення на залізниці, на трасі, як це було в 2022 році, — пояснив в ефірі телемарафону начальник Покровської МВА Сергій Добряк.