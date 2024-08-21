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Влада Покровська пояснила заяву про "два тижні на евакуацію"
Влада Покровська пояснила заяву про «два тижні на евакуацію»https://racurs.ua/ua/n198504-vlada-pokrovska-poyasnyla-zayavu-pro-dva-tyjni-na-evakuaciu.htmlРакурс
У Покровській МВА пояснили заяву про «два тижні на евакуацію».
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Зараз у нас майже 59 тисяч мешканців в усій громаді — два міста та 39 сіл та селищ. Ми мали на увазі те, що є певні категорії людей — родини з дітьми, вимушені переселенці, люди похилого віку. І ці категорії в нас є сили і засоби вивезти планово… Ми закликали і закликаємо наших мешканців, щоб це відбувалось в нормальний спосіб — без скупчення на залізниці, на трасі, як це було в 2022 році, — пояснив в ефірі телемарафону начальник Покровської МВА Сергій Добряк.
Стало відомо, що поліція розшукуватиме батьків, які ховають дітей від евакуації у Мирнограді — іншому місті поблизу одного з найкритичніших напрямків на східному фронті.
Є в нас випадки, коли батьки ховають дітей. Сьогодні в нас нарада з поліцією буде — як ми будемо працювати з такими людьми, як ми будемо розшукувати таких батьків, які ховають дітей і кажуть неправдиву інформацію, що діти давно виїхали. Будемо подомовий обхід робити. Ми це й робимо, але будемо посилювати ці дії, особливо в тих районах міста, які зазнають щоденних ударів, — сказав в. о. начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк.
Лінія фронту нині розташована менш ніж за 5 км від Мирнограда. У місті залишається приблизно 16 тисяч людей.
Тим часом у Покровську призупинив роботу магазин «АТБ». Відсьогодні супермаркет мережі закрив свої двері для покупців. Адміністрація повідомляє, що найближчі магазини знаходяться у Добропіллі та смт. Межова.
За минулу добу частина Мирнограда та околиці перебували під періодичними обстрілами. Постраждалих немає. Про це повідомляє Мирноградська МВА.