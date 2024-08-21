Мы как бы и не москали, и не украинцы, - жители российской Суджи, которая находится под контролем ВСУ

https://racurs.ua/n198521-my-kak-by-i-ne-moskali-i-ne-ukraincy-jiteli-rossiyskoy-sudji-kotoraya-nahoditsya-pod.html

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Українські журналісти відвідали Суджу Курської області рф, яка наразі перебуває під контролем ЗСУ. Місцеві кажуть, що для них велика війна розпочалася 6 серпня 2024 року, а не у 2022 році, коли через них до України заходили російські війська.

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Тут залишається багато місцевих. Кажуть, велика війна для них розпочалася саме 6 серпня 2024 року, а не 2022 року, коли через них в Україну заходили російські війська.

Ми наче і не москалі, і не українці, — каже місцева жителька.

У місті зараз є руйнування, поодинокі пожежі у віддалених районах або передмісті. Також над Суджею у повітрі періодично є БПЛА.

Один з чоловіків розповів, як до міста нарешті привезли хліб — «Сумські Паляниці».

Наразі місто Курської області рф перебуває під контролем українських військових. Там є руйнування і, на момент візиту журналістів, поодинокі пожежі у віддалених районах або передмісті. Над Суджею у повітрі періодично є БПЛА.

Загалом військові відзначають посилення протистояння в районі міста.

Це був єдиний вихід, щоб вижити, — говорить «Суспільному росіянин Олег Грищенко, який евакуювався з Суджі до Сум.

30 років тому чоловік виїхав у США, має американське і російське громадянство. У Суджі жила його мама, якій зараз 89 років. Олег каже, що на момент початку бойових дій в Курській області був у Москві, зв’язку з Суджею вже не було, тож він терміново виїхав за мамою.

Разом вони тиждень жили у підвалі у Суджі, доки їх не вивезли у Суми українські військові на їхнє прохання. Наразі люди отримують медичну допомогу в одній із сумських лікарень, кажуть, що почуваються «не чужими». Після завершення війни хочуть повернутися додому: