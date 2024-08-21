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В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото:

Отключения электроэнергии 21 августа начнется раньше — Укрэнерго

21 авг 2024, 15:35
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Укренерго на сьогодні, 21 серпня, розширило період дії графіків відключень електроенергії, збільшивши період дії обмежень на півгодини.


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Про це повідомляє прес-служба компанії.

Такими чином, сьогодні:

  • з 15.30 до 18.00 та з 22.00 до 24.00 діятиме одна черга відключень;
  • з 18.00 до 22.00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується, — додали у компанії.

Опубліковані раніше графіки відключень передбачали, що відключення діятимуть з 16.00 до 24.00.

Источник: Ракурс


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