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В Україні тривають відключення електроенергії, фото:
Відключення електроенергії 21 серпня розпочнуться раніше — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n198522-vidkluchennya-elektroenergiyi-21-serpnya-rozpochnutsya-ranishe-ukrenergo.htmlРакурс
Укренерго на сьогодні, 21 серпня, розширило період дії графіків відключень електроенергії, збільшивши період дії обмежень на півгодини.
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Про це повідомляє прес-служба компанії.
Такими чином, сьогодні:
- з 15.30 до 18.00 та з 22.00 до 24.00 діятиме одна черга відключень;
- з 18.00 до 22.00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно.
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується, — додали у компанії.
Опубліковані раніше графіки відключень передбачали, що відключення діятимуть з 16.00 до 24.00.
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