У разі відсутності форс-мажорів наступного тижня вдасться уникнути відключень електроенергії

https://racurs.ua/ua/n198493-u-razi-vidsutnosti-fors-majoriv-nastupnogo-tyjnya-vdastsya-unyknuty-vidkluchen-elektroenergiyi.html

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У разі відсутності форс-мажорів — вже наступного тижня, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії.

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Про це в ефірі «Громадського радіо» розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Поки буде зберігатися спека (на щастя, виглядає так, що вона буде не дуже тривалою) — будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби, кожного робочого дня. Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше. І в такі вечірні години можуть бути застосовані одна чи дві черги відключень. В кінці тижня ми очікуємо, що певне спадання спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях — дозволить нам скомпенсувати дефіцит. І будемо сподіватись, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень, — зазначив Володимир Кудрицький.

Ще однією темою, яку обговорили в ефірі, стала вартість і ефективність захисних споруд на об'єктах «Укренерго».

Нагадаємо, напередодні були оприлюднені кошториси вартості основних матеріалів захисту високовольтних підстанцій. Володимир Кудрицький відзначив ефективність вже здійснених заходів та підкреслив, що «Укренерго» не використало на будівництво захисних споруд жодної копійки бюджетних коштів — залучаючи на ці потреби міжнародну допомогу: