БЭБ завершило расследование в отношении Коломойского

Игорь Коломойский, фото: газета «Волынь»

https://racurs.ua/n198524-beb-zavershilo-rassledovanie-v-otnoshenii-kolomoyskogo.html

Ракурс

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо «відомого олігарха».

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Про це сьогодні, 21 серпня, повідомили прес-служби Бюро економічної безпеки та Офісу генпрокурора.

Імені фігуранта не називають, проте деталі справи свідчать, що йдеться про Ігоря Коломойського.

Зазначається, що олігарху, а також його спільнику — екс-керівнику столичної філії одного із банків, і інкримінують:

заволодіння понад 5,36 млрд грн коштів фінустанови, акціонерного товариства та учасників договору про спільну інвестиційну діяльність;

легалізацію майже 4,1 млрд грн доходів, здобутих злочинним шляхом.

Стороні захисту повідомили про відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення. Триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.

Детективи Бюро економічної безпеки України виділили матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, — зазначають у БЕБ.

У БЕБ розповіли, що йдеться, зокрема, про: