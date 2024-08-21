БЕБ завершило розслідування щодо Коломойського

БЕБ завершило розслідування щодо Коломойськогоhttps://racurs.ua/ua/n198524-beb-zavershylo-rozsliduvannya-schodo-kolomoyskogo.htmlРакурс
Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо «відомого олігарха».
Про це сьогодні, 21 серпня, повідомили прес-служби Бюро економічної безпеки та Офісу генпрокурора.
Імені фігуранта не називають, проте деталі справи свідчать, що йдеться про Ігоря Коломойського.
Зазначається, що олігарху, а також його спільнику — екс-керівнику столичної філії одного із банків, і інкримінують:
- заволодіння понад 5,36 млрд грн коштів фінустанови, акціонерного товариства та учасників договору про спільну інвестиційну діяльність;
- легалізацію майже 4,1 млрд грн доходів, здобутих злочинним шляхом.
Стороні захисту повідомили про відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення. Триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.
Детективи Бюро економічної безпеки України виділили матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, — зазначають у БЕБ.
У БЕБ розповіли, що йдеться, зокрема, про:
- незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн;
- також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн «УКРНАФТА» та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.