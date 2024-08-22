Ракурсhttps://racurs.ua/
В Черном море по состоянию на утро 22 августа отсутствуют российские военные корабли.
Российских кораблей в Черном море нет — ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n198538-rossiyskih-korabley-v-chernom-more-net-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному та Азовському морях станом на 06.30 сьогоднішнього дня, 22 серпня, відсутні ворожі кораблі.
.
Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.
У Середземному морі перебуває один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Чорного моря — шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — дев’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
Загрузка...