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Ракурс
В Черном море по состоянию на утро 22 августа отсутствуют российские военные корабли.

Российских кораблей в Черном море нет — ВМС (ИНФОГРАФИКА)

22 авг 2024, 08:53
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У Чорному та Азовському морях станом на 06.30 сьогоднішнього дня, 22 серпня, відсутні ворожі кораблі.


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Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.

У Середземному морі перебуває один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Чорного моря — шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — дев’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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