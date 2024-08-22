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У Чорному морі станом на ранок 22 серпня відсутні російські військові кораблі
Російських кораблів у Чорному морі немає - ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n198538-rosiyskyh-korabliv-u-chornomu-mori-nemaie-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному та Азовському морях станом на 06.30 сьогоднішнього дня, 22 серпня, відсутні ворожі кораблі.
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Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.
У Середземному морі перебуває один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Чорного моря — шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — дев’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.