У Чорному морі станом на ранок 22 серпня відсутні російські військові кораблі

https://racurs.ua/ua/n198538-rosiyskyh-korabliv-u-chornomu-mori-nemaie-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному та Азовському морях станом на 06.30 сьогоднішнього дня, 22 серпня, відсутні ворожі кораблі.

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Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.

У Середземному морі перебуває один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — дев’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.