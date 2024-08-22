Россияне снова атаковали Сумщину управляемыми авиабомбами, фото: Google Maps

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Російські загарбники сьогодні, 22 серпня, близько 13.00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, скинули на цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району Сумської області дві керовані авіабомби.

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В результаті двоє людей загинули, повідомляє прес-служба прокуратури Сумщини.

Унаслідок атаки окупантів загинуло двоє цивільних чоловіків, яким 74 та 67 років, дружина одного із загиблих отримала поранення та була госпіталізована, — вказано в повідомленні.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Прес-служба поліції Сумщини повідомляє, що за минулу добу ворог завдав загалом 320 ударів по 52 населених пунктах Сумської області з різних видів зброї. В результаті було поранено шістьох цивільних, знищено два приватні житлові будинки, а також пошкоджено низку будівель.