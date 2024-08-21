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Ракурс
Российские дроны продолжают терроризировать Херсонщину, фото: социальные сети

Российские беспилотники нанесли ряд ударов по гражданским жителям Херсонщины

21 авг 2024, 22:46
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На Херсонщині у селі Кізомис російські загарбники атакували з безпілотника 57-річного чоловіка, який перебував на власному подвір’ї.


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Про це сьогодні, 21 серпня, повідомила Херсонська ОВА.

Зазначається, що потерпілий дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Його шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

Крім того, близько 18.30 російські військові скинули вибухівку з безпілотника на жителя Антонівки.

Бригада «швидкої» доставила 32-річного чоловіка до лікарні. В нього — вибухова травма та уламкове поранення ноги. Нині потерпілому надають медичну допомогу, — зазначили в ОВА.

Також рашисти сьогодні атакували з безпілотника цивільну автівку у Херсоні.

Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб постраждали двоє людей:

  • у 57-річного чоловіка діагностували вибухову травму та контузію. Медики на місці надали йому допомогу;
  • 54-річну жінку доставили до лікарні. У неї — вибухова травма та уламкове поранення передпліччя.

Крім того, сьогодні у Херсоні вибухову травму та уламкове поранення гомілки внаслідок удару безпілотника отримав 27-річний чоловік, який перебував на вулиці.

Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Також сьогодні під удар безпілотника потрапив дитячий садок у селищі Золота Балка.

Внаслідок влучання FPV-дрона в приміщенні зайнялась пожежа. На щастя, ніхто з людей не постраждав, — зазначили в ОВА, опублікувавши фото з наслідками ворожої атаки.

Наслідки удару російського безпілотника, фото: Херсонська ОВА

Источник: Ракурс


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