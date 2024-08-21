Російські безпілотники завдали низку ударів по цивільних жителях Херсонщини

Російські дрони продовжують тероризувати Херсонщину, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n198535-rosiyski-bezpilotnyky-zavdaly-nyzku-udariv-po-cyvilnyh-jytelyah-hersonschyny.html

Ракурс

На Херсонщині у селі Кізомис російські загарбники атакували з безпілотника 57-річного чоловіка, який перебував на власному подвір’ї.

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Про це сьогодні, 21 серпня, повідомила Херсонська ОВА.

Зазначається, що потерпілий дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Його шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

Крім того, близько 18.30 російські військові скинули вибухівку з безпілотника на жителя Антонівки.

Бригада «швидкої» доставила 32-річного чоловіка до лікарні. В нього — вибухова травма та уламкове поранення ноги. Нині потерпілому надають медичну допомогу, — зазначили в ОВА.

Також рашисти сьогодні атакували з безпілотника цивільну автівку у Херсоні.

Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб постраждали двоє людей:

у 57-річного чоловіка діагностували вибухову травму та контузію. Медики на місці надали йому допомогу;

54-річну жінку доставили до лікарні. У неї — вибухова травма та уламкове поранення передпліччя.

Крім того, сьогодні у Херсоні вибухову травму та уламкове поранення гомілки внаслідок удару безпілотника отримав 27-річний чоловік, який перебував на вулиці.

Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Також сьогодні під удар безпілотника потрапив дитячий садок у селищі Золота Балка.