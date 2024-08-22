Масштабный пожар возник после взрывов в порту «Кавказ». Фото: соцсети

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Ракурс

Вибухи прогриміли у порту «Кавказ» в Краснодарському краї росії.

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У четвер, 22 серпня, були зафіксовані прильоти по порому «Акватрейдер», який був завантажений залізничними цистернами з паливом. Вони почали вибухати. Виникла масштабна пожежа, а чорний дим над портом видно аж з окупованого Криму. Про це повідомила моніторингова група «Кримський вітер» у Telegram.

Згодом російська диктатура підтвердила удар по порту «Кавказ» в Краснодарському краї. Окупанти заявили, що ЗСУ вдарили по залізничному порому з паливними цистернами. Російські пабліки поінформували, що пором був атакований українською ракетою «Нептун».

У Генштабі Збройних сил України поки не коментували вибухи в порту.

Нагадаємо, у ніч проти 18 серпня українські БпЛА атакували величезну нафтобазу «Кавказ» у Ростовській області. З загорянням досі не можуть впоратися сотні вогнеборців, пожежі потяги та десятки одиниць техніки.