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Ракурс
Масштабна пожежа виникла після вибухів у порту «Кавказ». Фото: соцмережі

Пором із паливом загорівся після вибухів у порту «Кавказ» на Кубані (ВІДЕО)

22 сер 2024, 18:18
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Вибухи прогриміли у порту «Кавказ» в Краснодарському краї росії.


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У четвер, 22 серпня, були зафіксовані прильоти по порому «Акватрейдер», який був завантажений залізничними цистернами з паливом. Вони почали вибухати. Виникла масштабна пожежа, а чорний дим над портом видно аж з окупованого Криму. Про це повідомила моніторингова група «Кримський вітер» у Telegram.

Згодом російська диктатура підтвердила удар по порту «Кавказ» в Краснодарському краї. Окупанти заявили, що ЗСУ вдарили по залізничному порому з паливними цистернами. Російські пабліки поінформували, що пором був атакований українською ракетою «Нептун».

У Генштабі Збройних сил України поки не коментували вибухи в порту.

Масштабна пожежа виникла після вибухів у порту «Кавказ». Фото: соцмережі

Масштабна пожежа виникла після вибухів у порту «Кавказ». Фото: соцмережі

Масштабна пожежа виникла після вибухів у порту «Кавказ». Фото: соцмережі

Масштабна пожежа виникла після вибухів у порту «Кавказ». Фото: соцмережі

Нагадаємо, у ніч проти 18 серпня українські БпЛА атакували величезну нафтобазу «Кавказ» у Ростовській області. З загорянням досі не можуть впоратися сотні вогнеборців, пожежі потяги та десятки одиниць техніки.

Джерело: Ракурс


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