Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты потеряли уже более 695 тыс. человек, фото: Delfi
Российская армия за сутки потеряла 1190 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n198567-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1190-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 605 тис. 330 осіб.
.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 190 осіб. Про це сьогодні, 23 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 533 танки;
- 16 тис. 599 бойових броньованих машин;
- 17 тис. 307 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 167 одиниць РСЗВ;
- 932 одиниці засобів ППО;
- 367 літаків;
- 328 гелікоптерів;
- 14 тис. 25 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 442 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 23 тис. 329 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 910 одиниць спеціальної техніки.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...