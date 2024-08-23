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Рашисты потеряли уже более 695 тыс. человек, фото: Delfi

Российская армия за сутки потеряла 1190 человек (ИНФОГРАФИКА)

23 авг 2024, 08:29
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 605 тис. 330 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 190 осіб. Про це сьогодні, 23 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 533 танки;
  • 16 тис. 599 бойових броньованих машин;
  • 17 тис. 307 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 167 одиниць РСЗВ;
  • 932 одиниці засобів ППО;
  • 367 літаків;
  • 328 гелікоптерів;
  • 14 тис. 25 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 442 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 23 тис. 329 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 910 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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