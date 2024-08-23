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Владимир зеленский, фото: Офис президента
Сине-желтый объединяет — Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n198571-sine-jeltyy-obedinyaet-zelenskiy-pozdravil-ukraincev-s-dnem-gosudarstvennogo-flaga-foto-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного прапора, котрий відзначають сьогодні, 23 серпня.
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Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Зеленського.
Синьо-жовтий — єднає, синьо-жовтий — надихає, синьо-жовтий — це Україна, — наголосив він.
Синьо-жовтий прапор над тимчасово захопленими територіями означає хоробрість тих, хто його здіймає, а за кордоном — боротьбу за цінності не лише однієї держави, а й усього вільного світу. Синьо-жовтий прапор — це гідність та нескорена воля України, — наголошується у відео.
У сесійну залу Верховної Ради сьогодні занесли історичний прапор Незалежності України. Відповідне фото у своєму Telegram-каналі опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.
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