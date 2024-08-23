Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного прапора, котрий відзначають сьогодні, 23 серпня.

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Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Зеленського.

Синьо-жовтий прапор над тимчасово захопленими територіями означає хоробрість тих, хто його здіймає, а за кордоном — боротьбу за цінності не лише однієї держави, а й усього вільного світу. Синьо-жовтий прапор — це гідність та нескорена воля України, — наголошується у відео.