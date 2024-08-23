Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: Олег Синегубов

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 серпня, обстріляли села Богуславка та Колісниківка Харківської області, внаслідок чого постраждали люди.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі зафіксовані такі російські обстріли:

о 03.30 — в селі Колісниківка внаслідок артобстрілу пошкоджено житловий будинок. Поранено 46-річного чоловіка;

о 03.38 — в селі Богуславка. Внаслідок обстрілу горіли будинки Постраждала 78-річна жінка. Під завалами ймовірно знаходиться літній чоловік. Тривають рятувальні роботи;

о 04.00 — в селі Шийківка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 200 кв. м.

Крім того, вчора, 23 серпня, зафіксовано такі обстріли:

15.47 — Ізюмський район, Борівська ТГ, поблизу село Новоплатонівка. Внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на орієнтовній площі 5 га;

15.42 — Богодухівський район, Богодухівська ТГ, місто Богодухів. Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватне підприємство, шість приватних будинків, два багатоквартирні будинки, чотири автівки. Постраждали восьмеро людей, серед них 15-річна дитина. Загинув 57-річний чоловік;

15.42 — Богодухівська ТГ, село Семенів Яр. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 2 га;

13.30 — Куп’янський район, Курилівська ТГ, село Новоосинове. Внаслідок обстрілу горіли покинуті будинки.

11.35 Куп’янський район, Курилівська ТГ, село Глушківка. Внаслідок обстрілу горить приватний будинок;

11.20 Куп’янський район, Куп’янська ТГ, селище Куп’янськ-Вузловий. Попередньо внаслідок мінометного обстрілу горіла господарча споруда. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Постраждав 65-річний чоловік;

08.30 Куп’янський район, Шевченківська ТГ, село Одрадне. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

Також продовжував атакувати позиції українських військових на Харківщині: