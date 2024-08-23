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Ракурс
Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: Олег Синегубов

Рашисты ночью обстреляли три села на Харьковщине, есть пострадавшие (ФОТО)

23 авг 2024, 10:59
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 серпня, обстріляли села Богуславка та Колісниківка Харківської області, внаслідок чого постраждали люди.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі зафіксовані такі російські обстріли:

  • о 03.30 — в селі Колісниківка внаслідок артобстрілу пошкоджено житловий будинок. Поранено 46-річного чоловіка;
  • о 03.38 — в селі Богуславка. Внаслідок обстрілу горіли будинки Постраждала 78-річна жінка. Під завалами ймовірно знаходиться літній чоловік. Тривають рятувальні роботи;
  • о 04.00 — в селі Шийківка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 200 кв. м.

Крім того, вчора, 23 серпня, зафіксовано такі обстріли:

  • 15.47 — Ізюмський район, Борівська ТГ, поблизу село Новоплатонівка. Внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на орієнтовній площі 5 га;
  • 15.42 — Богодухівський район, Богодухівська ТГ, місто Богодухів. Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватне підприємство, шість приватних будинків, два багатоквартирні будинки, чотири автівки. Постраждали восьмеро людей, серед них 15-річна дитина. Загинув 57-річний чоловік;
  • 15.42 — Богодухівська ТГ, село Семенів Яр. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 2 га;
  • 13.30 — Куп’янський район, Курилівська ТГ, село Новоосинове. Внаслідок обстрілу горіли покинуті будинки.
  • 11.35 Куп’янський район, Курилівська ТГ, село Глушківка. Внаслідок обстрілу горить приватний будинок;
  • 11.20 Куп’янський район, Куп’янська ТГ, селище Куп’янськ-Вузловий. Попередньо внаслідок мінометного обстрілу горіла господарча споруда. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Постраждав 65-річний чоловік;
  • 08.30 Куп’янський район, Шевченківська ТГ, село Одрадне. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

Також продовжував атакувати позиції українських військових на Харківщині:

  • на Харківському напрямку російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Також, на визначених відтинках фронту, українські військові проводили активні дії для покращення тактичного положення;
  • на Куп’янському напрямку ворог 14 разів ворог атакував українські позиції. Поблизу населених пунктів Стельмахівка, Синьківка, Глушківка, Лозова та Андріївка підрозділи Сил оборони відбили десять атак. Ситуація напружена, тривають чотири боєзіткнення.

Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: Олег Синєгубов

Источник: Ракурс


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