Украина и Индия подписали четыре документа о сотрудничестве. Фото: ОП

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Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю.

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Підписані владою обох країн документи стосуються медицини, сільського господарства, гуманітарної допомоги та культури. Крім того, підготовлено спільна заява щодо розбудови стратегічного партнерства, торгівлі та військово-технічної співпраці. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

На сьогодні ми погодили зі стороною наших сьогоднішніх гостей, з Індією погодили чотири документи в цей історичний візит прем'єр-міністра Моді між Україною та Індією, — зазначив глава держави.

Зокрема, Україна та Індія погодили меморандум про взаєморозуміння між Кабміном України та урядом Індії щодо індійської гуманітарної грантової допомоги для реалізації ефективності розвитку громад.

Також між урядами підписана угода про співпрацю в галузі сільського господарства та харчової промисловості. Крім того, погоджено програму культурного співробітництва на 2024−2028 роки.

Підписано й меморандум про взаєморозуміння між державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Центральною інспекцією з контролю за стандартами лікарських засобів МОЗ Індії.

Нагадаємо, 23 серпня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України з візитом на запрошення Володимира Зеленського. Очікувалося, що під час візиту Моді поділиться із Зеленським «перспективами мирного врегулювання конфлікту».