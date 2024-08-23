Прем'єр Індії прибув до Києва

Нарендра Моді, фото: Defense Visual Information Distribution Service

https://racurs.ua/ua/n198569-premier-indiyi-prybuv-do-kyieva.html

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Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сьогодні, 23 серпня, прибув до України з візитом.

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Про це повідомляє видання The Times of India.

Зазначається, що Моді відвідує Україну на запрошення Володимира Зеленського. Очікується, що під час візиту Моді поділиться із Зеленським «перспективами мирного врегулювання конфлікту».

Також візит Моді включає:

відвідування Національного музею історії України, де він вшанує пам’ять дітей України, життя яких забрало повномасштабне російське вторгнення;

вшанування пам’ятника борцю за незалежність Індії Махатми Ганді, що символізує неминущу спадщину Ганді та його принципи миру і ненасильства. Бронзова статуя Ганді в Ботанічному саду ім. А.В. Фоміна у Києві була відкрита в 2020 році з нагоди 151-ї річниці з дня народження політика.

Візит Моді до Києва відбувся майже через шість тижнів після його гучної поїздки до Москви, яка викликала критику з боку США.

Це перший візит індійського прем'єр-міністра до України з часу здобуття країною незалежності у 1991 році.

Джерело: The Times of India