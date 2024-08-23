Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото: ОП

https://racurs.ua/n198583-indiya-gotova-vnesti-aktivnyy-vklad-dlya-mira-v-ukraine-modi.html

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Індія готова зробити активний внесок для миру в Україні.

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Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час перебування в Києві заявив, що прибув до України з посланням миру. Наголосив, що раніше під час візиту до Москви сказав російському диктатору володимиру путіну, що «проблеми не можна вирішити на полі бою». Про це він розповів на спільній прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським.

Моді закликав українського лідера «діяти шляхом переговорів» у війні з рф. А Індія готова надати підтримку та «зіграти свою роль для миру».

Єдиний спосіб вирішити проблеми — це діалог і дипломатія. І не втрачаючи жодної хвилини ми повинні рухатися в цьому напрямку. Обидві сторони повинні сісти разом і шукати шляхи виходу з цієї кризи, — заявив він.

Також індійський прем'єр додав, що в двосторонніх відносинах Києва та Нью-Делі «є хороший прогрес».

Водночас Зеленський висловив надію, що Індія зможе приєднатися до спільного комюніке інавгураційного Саміту.

Питання закінчення війни та справедливого миру для України — це пріоритет. Сьогодні однією з тем нашої зустрічі з премʼєр-міністром Нарендрою Моді є саме Саміт миру — як ми можемо просуватися в цьому напрямку, — зазначив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провели двосторонні переговори в Києві та погодили чотири документи про співпрацю в медичній, аграрній, культурній сферах та гуманітарних відносинах.