Денис Шмыгаль подверг критике ТЦК. Фото: Шмыгаль у Телеграмм

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на дії ТЦК, коли їхні співробітники знімали з маршрутів водіїв рейсових автобусів.

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Глава уряду прокоментував ситуацію, коли на автостанціях військкоми забирали водіїв. Таку діяльність представників Територіальних центрів комплектування він вважає неприпустимою. Прем'єр попросить Міноборони попрацювати з ТЦК щодо таких ситуацій. Про це Шмигаль заявив 23 серпня під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Коли знімає ТЦК водіїв з автобусу, ну, теж неприпустима ситуація, коли просто їде рейсовий автобус і там водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі речі не повторювалися, — зазначив він.

Як відомо, навесні Асоціація міжнародних автоперевізників заявила, що українські перевізники скаржаться, що при поверненні до України з-за кордону співробітники ТЦК знімають водіїв прямо з рейсів та насильно забирають до центрів комплектування.

Нагадаємо, 30 липня стало відомо, що Кабінет міністрів України спростив процес отримання «броні» для працівників у сфері перевезень. Однак запроваджені зміни не стосуються тих перевізників, які працюють на умовах ФОП.