Уряд спростив бронювання для перевізників

https://racurs.ua/ua/n197812-uryad-sprostyv-bronuvannya-dlya-pereviznykiv.html

Ракурс

Кабінет міністрів України спростив процес отримання «броні» для працівників у сфері перевезень.

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Про це 30 липня повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Серед змін:

кількість критеріїв, яким має відповідати компанія-перевізник, зменшили з 3 до 2;

бронювання зможуть отримати працівники автостанцій та компаній, що виконують нерегулярні перевезення;

бронювання дозволять компаніям, які виконували перевезення не лише у 2022 році, а й у 2023—2024 роках;

тепер не треба підтверджувати оформлення працівника на роботі за 180 днів до подачі документів.

Усі зміни до наказу стануть чинними після реєстрації акту Міністерством юстиції. Практично це означає, що подавати пакети документів до Міністерства з урахуванням цих змін можна лише після того, як оновлений наказ набуде чинності, — наголосив Деркач.

Разом із цим заступник Мінінфраструктури наголосив, що такі зміни не стосуються тих перевізників, які працюють на умовах ФОП. Однак посадовець вказує, що виправити таку ситуацію можуть лише зміни до закону, які дозволять бронювати не лише підприємства установи, організації.