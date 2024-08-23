Кабмин принял важное решение о получении соцпомощи. Фото: Денис Шмигаль у Телеграмм

https://racurs.ua/n198587-kabmin-prinyal-vajnoe-reshenie-o-poluchenii-socpomoschi.html

Ракурс

Отримати соціальну допомогу в Україні стане легше.

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Зараз для отримання різних видів соцпідтримки від держави громадянин змушений подавати цілий пакет різних документів. При цьому більшість із них оцифрували й вони вже є у державних базах. Тому документи не вимагатимуть, якщо вони є в базі. Відповідне рішення 23 серпня ухвалив Кабмін, повідомив у Telegramпрем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Тому ухвалюємо рішення, що органи соціального захисту не будуть вимагати у людей жодних паперових документів, якщо вони вже є в базі. Це спрощує життя людям, а також дає прозорість і ефективність державної допомоги, — зазначив він.

Глава уряду додав, що будівництво цифрової передбачає абсолютно всіх сфер — освіти, економіки, медицини, соціальної галузі.

Нагадаємо, у липні Кабмін затвердив законопроект, яким пропонується підвищити окремі податки. Зокрема, військовий збір підвищать з 1,5% до 5% та поширять на ФОПів. Крім того, буде встановлено військовий збір для юросіб у розмірі 1% доходу від будь-якої діяльності. Акциз введуть на мінеральні, газовані води з додаванням цукру та інших підсолоджувальні або ароматичні речовини за ставкою 0,1 євро за літр.