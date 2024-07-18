Кабмін затвердив законопроєкт про підвищення податків

https://racurs.ua/ua/n197424-kabmin-zatverdyv-zakonoproiekt-pro-pidvyschennya-podatkiv.html

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Кабмін 17 липня затвердив законопроєкт, яким пропонується підвищити окремі податки.

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Як повідомив представник уряду у Раді Тарас Мельничук, йдеться про пошук додаткових надходжень до бюджету коштом таких податків та зборів:

військовий збір підвищити з 1,5% до 5% та поширити на ФОПів. Для першої, другої й четвертої групи ставка становитиме 5% з розрахунку двох мінімальних зарплат, для третьої групи — 1% від доходу.

встановити військовий збір для юросіб у розмірі 1% доходу від будь-якої діяльності (для платників податку на прибуток і платників єдиного податку третьої й четвертої групи).

ввести окремі ставки військового збору на продаж ювелірних товарів (30%), придбання банківських металів (5%), придбання автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації (15%), постачання мобільних послуг (5%).

ввести ПДВ на імпортні посилки в розмірі до 150 євро (за винятком поштових відправлень вартістю до 45 євро, якщо вони надсилаються одержувачу без оплати й не призначені для продажу).

ввести акциз на мінеральні, газовані води з додаванням цукру та інших підсолоджувальних або ароматичних речовин за ставкою 0,1 євро за літр.

ввести щомісячні авансові внески з податку на прибуток для платників, які займаються роздрібною торгівлею пальним. Вони становитимуть 0,5 мінімальної зарплати з розрахунку на кубічний метр резервуарів для зберігання пального.

За словами нардепа Ярослава Железняка, ухвалення законопроєкту має принести державі 140 млрд грн.