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Ракурс
Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине. Фото:

Байден в разговоре с Зеленским объявил о новом пакете помощи Украине

23 авг 2024, 22:08
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Новий пакет військової допомоги отримає Україна від США.


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Американський президент Джо Байден 23 серпня провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. У ході розмиви він оголосив про нову військову допомогу. Про це повідомили в Білому домі.

Завтра, коли народ України відзначатиме свій День Незалежності, нехай буде зрозуміло: коли почалася безглузда війна росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, коли Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною, — зазначив він.

Новий пакет військової допомоги включає:

  • ракети ППО;
  • обладнання для боротьби з безпілотниками і протитанкові ракети;
  • боєприпаси і мобільні ракетні комплекси.

Нагадаємо, 19 серпня Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, котрий, зокрема, включав вже третю систему протиповітряної оборони IRIS-T SLS, 10 безпілотних надводних кораблів та 16 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами.

Источник: Ракурс


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