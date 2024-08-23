Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине. Фото:

https://racurs.ua/n198596-bayden-v-razgovore-s-zelenskim-obyavil-o-novom-pakete-pomoschi-ukraine.html

Ракурс

Новий пакет військової допомоги отримає Україна від США.

.

Американський президент Джо Байден 23 серпня провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. У ході розмиви він оголосив про нову військову допомогу. Про це повідомили в Білому домі.

Завтра, коли народ України відзначатиме свій День Незалежності, нехай буде зрозуміло: коли почалася безглузда війна росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, коли Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною, — зазначив він.

Новий пакет військової допомоги включає:

ракети ППО;

обладнання для боротьби з безпілотниками і протитанкові ракети;

боєприпаси і мобільні ракетні комплекси.

Нагадаємо, 19 серпня Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, котрий, зокрема, включав вже третю систему протиповітряної оборони IRIS-T SLS, 10 безпілотних надводних кораблів та 16 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами.