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Ракурс
Система ППО ППО IRIS-T, фото: «Вікіпедія»

Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги

19 сер 2024, 15:25
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Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, котрий, зокрема, включає систему ППО IRIS-T.


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Про це повідомляється свідчать оновлення даних на відповідній сторінці сайту уряду Німеччини.

Таким чином, у новому пакеті допомоги Україна отримує від Німеччини:

  • вже третю систему протиповітряної оборони IRIS-T SLS;
  • 14 тис. патронів калібру 155 мм;
  • 10 безпілотних надводних кораблів;
  • 16 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;
  • матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • шість високомобільних саперних екскаваторів;
  • одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 із запасними частинами;
  • 55 тис. аптечок першої допомоги;
  • 700 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 10 високоточних гвинтівок HLR 338 з патронами;
  • 50 гвинтівок CR 308.

Джерело: Ракурс


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