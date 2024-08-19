Украина получила от Германии новый пакет военной помощи

Система ПВО ПВО IRIS-T, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n198447-ukraina-poluchila-ot-germanii-novyy-paket-voennoy-pomoschi.html

Ракурс

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, котрий, зокрема, включає систему ППО IRIS-T.

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Про це повідомляється свідчать оновлення даних на відповідній сторінці сайту уряду Німеччини.

Таким чином, у новому пакеті допомоги Україна отримує від Німеччини: