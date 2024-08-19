Украина получила от Германии новый пакет военной помощи

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Система ПВО ПВО IRIS-T, фото: «Википедия»
Украина получила от Германии новый пакет военной помощиhttps://racurs.ua/n198447-ukraina-poluchila-ot-germanii-novyy-paket-voennoy-pomoschi.htmlРакурс
Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, котрий, зокрема, включає систему ППО IRIS-T.
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Про це повідомляється свідчать оновлення даних на відповідній сторінці сайту уряду Німеччини.
Таким чином, у новому пакеті допомоги Україна отримує від Німеччини:
- вже третю систему протиповітряної оборони IRIS-T SLS;
- 14 тис. патронів калібру 155 мм;
- 10 безпілотних надводних кораблів;
- 16 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;
- матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- шість високомобільних саперних екскаваторів;
- одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 із запасними частинами;
- 55 тис. аптечок першої допомоги;
- 700 штурмових гвинтівок MK 556;
- 10 високоточних гвинтівок HLR 338 з патронами;
- 50 гвинтівок CR 308.
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