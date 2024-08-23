Норвегия предоставила Украине лицензию на производство снарядов Nammo. Фото:

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Уряд Норвегії дозволив Україні виготовляти норвезькі артснаряди калібру 155 мм.

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Артилерійські снаряди розробки Nammo можуть виробляти в Україні — на це Києву надано відповідну ліцензію. Компанія Nammo уклала угоду, яка сприяє налагодженню ліцензійного виробництва боєприпасів в Україні українською оборонною компанією. Про це повідомили в норвезькому уряді.

За словами міністра оборони Бйорна Арільда Грама, зараз Норвегія робить внесок, передаючи боєприпаси зі своїх власних запасів і безпосередньо від промисловості.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін написав у Telegram, що норвезький уряд не лише дозволив передачу ліцензії на виробництво артилерійських снарядів НАТОвського калібру українській компанії, але й погодився профінансувати цей процес.

Також він додав, що це вже друга ліцензія на виробництво снарядів 155 калібру в Україні — першою була ліцензія від KNDS/Nexter.

Нагадаємо, 19 серпня уряд Данії анонсував новий пакет допомоги Україні на 115 млн дол. Він включає кошти на придбання нової військової техніки через українську оборонну промисловість та промисловий пул, а також пожертвування обладнання через міжнародних партнерів.