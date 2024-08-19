Данія анонсувала новий пакет допомоги Україні на 116 млн доларів

https://racurs.ua/ua/n198451-daniya-anonsuvala-novyy-paket-dopomogy-ukrayini-na-116-mln-dolariv.html

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Уряд Данії анонсував новий пакет допомоги Україні на суму 783 млн данських крон (приблизно 115,8 млн дол.).

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Він включає кошти на придбання нової військової техніки через українську оборонну промисловість та промисловий пул, а також пожертвування обладнання через міжнародних партнерів.

путін продовжує невпинно чинити жорстокі та криваві напади на українців. Вкрай важливо, щоб Данія продовжувала підтримувати Україну, щоб вони могли захистити себе. Цей двадцятий пакет військової підтримки було складено на основі побажань та потреб України і має підтримати Україну як у короткостроковій перспективі, так і найближчими роками, — заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд. Поульсен.

Центральне місце в пакеті займають фінансові внески, зокрема для оборонної промисловості, які збільшено на 44 млн дол. у 2024 році. Ще 16 млн також виділено у 2024 році на фінансування закупівель через українські оборонні підприємства.

Важливо, що частиною нового пакета допомоги стане збільшення промислового пулу на 300 млн крон у 2024 році, що дозволить зміцнити українську оборонну промисловість. Додатково буде виділено 112 млн крон на фінансування закупівель через українські оборонні підприємства.