Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Дроны атаковали состав боеприпасов в Воронежской области. Фото: соцсети

Нептун поразил склад боеприпасов в Воронежской области — видео взрывов

24 авг 2024, 09:21
999

Атака безпілотників відбулася на російську Воронезьку область вночі 24 серпня.


.

Дрони, що атакували регіон, нібито були знищені засобами протиповітряної оборони. А пожежа і детонація «вибухонебезпечних об'єктів» почалися через падіння уламків. Також традиційно «ніхто не постраждав». Таку інформацію почала поширювати російська влада.

Відразу кілька російських пабліків поінформували, що в Острозьку горить склад боєприпасів.

Українські моніторингові Telegram-канали стверджують, що ворожий арсенал атакувала ракета «Нептун».

Згодом влада оголосила режим надзвичайної ситуації оголосили в Острогозькому районі. Провели евакуацію близько 200 осіб з одного села та одного поселення. Там розгорнули пункт тимчасового розміщення.

Нагадаємо, днями в російському порту «Кавказ» сталася сильна пожежа з вибухами, бо ракета уразила пором Conro Trader, де знаходилися 30 залізничних цистерн з паливом. Згодом пором затонув. Це був останній з поромів, що переправляв до Криму нафту з Новоросійська.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров