Атакований пором у порту «Кавказ» затонув. Фото: соцмережі

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Ракурс

Уражений ракетою пором у порту «Кавказ» затонув — це був останній з поромів, що переправляв до Криму нафту з Новоросійська.

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На поромі Conro Trader знаходилися 30 залізничних цистерн з паливом. На борту перебувало п’ятеро осіб персоналу. Їхня доля невідома. Про втрату порома через значні пошкодження повідомив оперативний штаб Кубані.

Зазначається, що на території порту «Кавказ» не зафіксовано пожеж.

Внаслідок подій у порту «Кавказ» росіяни можуть залишитися без важливого каналу постачання пального для окупаційної армії, адже Conro Trader останній відносно справний залізничний пором, який курсує між портами «Кавказ» та «Крим».

Нагадаємо, у четвер, 22 серпня, були зафіксовані прильоти по порому, який був завантажений залізничними цистернами з паливом. Вони почали вибухати. Виникла масштабна пожежа, а чорний дим над портом видно аж з окупованого Криму.

Російська диктатура заявила, що ЗСУ атакували пором крилатою ракетою «Нептун».