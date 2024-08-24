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Ракурс
Дрони атакували склад боєприпасів у Воронезькій області. Фото: соцмережі

«Нептун» уразив склад боєприпасів у Воронезькій області — відео вибухів

24 сер 2024, 09:21
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Атака безпілотників відбулася на російську Воронезьку область вночі 24 серпня.


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Дрони, що атакували регіон, нібито були знищені засобами протиповітряної оборони. А пожежа і детонація «вибухонебезпечних об'єктів» почалися через падіння уламків. Також традиційно «ніхто не постраждав». Таку інформацію почала поширювати російська влада.

Відразу кілька російських пабліків поінформували, що в Острозьку горить склад боєприпасів.

Українські моніторингові Telegram-канали стверджують, що ворожий арсенал атакувала ракета «Нептун».

Згодом влада оголосила режим надзвичайної ситуації оголосили в Острогозькому районі. Провели евакуацію близько 200 осіб з одного села та одного поселення. Там розгорнули пункт тимчасового розміщення.

Нагадаємо, днями в російському порту «Кавказ» сталася сильна пожежа з вибухами, бо ракета уразила пором Conro Trader, де знаходилися 30 залізничних цистерн з паливом. Згодом пором затонув. Це був останній з поромів, що переправляв до Криму нафту з Новоросійська.

Джерело: Ракурс


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